Mardin'de Bir Evde Yangın Çıktı
Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Yenikapı Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa