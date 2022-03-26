Mardin'de bir araç kundaklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de bir araç kundaklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mardin'de bir araç kundaklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bir araç kundaklandı.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bir araç kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Fırat Mahallesi Aslan Sokak'ta meydana geldi. Wolksvagen markalı 02 BC 182 plakalı hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Mardin'de bir araç kundaklandı

Mardin'de bir araç kundaklandı

Mardin'de bir araç kundaklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nusaybin, Tragger, Mardin, Fırat, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title