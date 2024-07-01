Mardin'de binaya giren yılan itfaiye tarafından yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binaya giren yılan, korku dolu anlar yaşatırken itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi, Çatalözü Mahallesinde bulunan bir binaya 1,5 metre uzunluğunda bir yılan girdi. Korkuya kapılan bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yılan yakalanarak doğaya salındı. - MARDİN