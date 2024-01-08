Mardin'de Biçerdöver Sürücüsü Park Halindeki Araça Çarptı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde biçerdöver sürücüsü, kullandığı güzergahta yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarpıp yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde ilçenin Yeşil Derik Caddesinde meydana geldi. Sürücü, biçerdöver ile ilerlerken yol kenarında park halinde olan hafif ticari araca çarpıp kontrolü sağladıktan sonra yoluna devam etti. Hafif ticari araçta maddi hasar oluştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN