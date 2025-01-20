Mardin'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Mardin'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Savur ilçesi Safa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç. ve Ö.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN