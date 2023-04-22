Mardin'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Yoldan geçen sağlık personelinin dakikalarca kalp masajı yaptığı genç hayatını kaybetti Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Mardin'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yoldan geçen sağlık personelinin dakikalarca kalp masajı yaptığı genç hayatını kaybetti

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay saat 22: 30 sıralarında Lozan Caddesi Halk Eğitim karşısında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Ahmet Bilek ve Abdurrahman A. ağır yaralandı. Saldırıyı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen Ahmet Bilek hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken bıçaklı saldırıda yaralanan Abdurrahman A. ise yapılan ilk müdahalesinden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yanda yoldan geçen iki sağlık personelinin yaralılara müdahale ederek hayata tutma mücadeleleri de saniye saniye çevredekilerin cep telefonu kamaralarıyla kaydedildi.

Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis tarafından soruşturma başlatıldı.