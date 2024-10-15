Mardin'de beton mikserinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde beton mikserinin çarptığı 89 yaşındaki Münir Muratoğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Vali Ozan Caddesi, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ADB 429 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Münir Muratoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Muratoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muratoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN