Mardin'de Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Mardin'de Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında beton mikseri ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesi Boztepe Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen beton mikseri ile 42 AJG 336 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 23 yaşındaki Azad Hasar ve 44 yaşındaki Nurettin Sezgin hayatını kaybettiğini, Zahit Erboğan'ın ise yaralandığını belirledi. Cenazeler, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Erboğan ise ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Günden güne eriyor! Mbappe'nin hastalığı ortaya çıktı

Günden güne eriyor! İşte Mbappe'nin son hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şota Arveladze Süper Lig'in köklü takımının başına geçti

Süper Lig'in köklü takımının başına geçti
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı

Ateşkesin ertesi günü İran Meclisi'nden dikkat çeken karar
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.