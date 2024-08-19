Mardin'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan köpek telef oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde başıboş sokak köpekleri, yol ortasında başka bir köpeğe saldırdı. Saldırıya uğrayan köpek telef oldu.

Olay, dün gece saatlerinde Devrim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen köpeğe başka bir köpek sürüsü saldırdı. Saldırının ardından telef olan köpek yerde can çekişirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. - MARDİN