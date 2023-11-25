Mardin'de ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binaya giren hırsız, kapı önündeki ayakkabıları poşete doldurarak çaldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binaya giren hırsız, kapı önündeki ayakkabıları poşete doldurarak çaldı.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde bir apartmana giren hırsız, katlarda kapı önünde bulunan ayakkabıları bir poşete doldurup kayıplara karıştı.

O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN