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Mardin'de ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binaya giren hırsız, kapı önündeki ayakkabıları poşete doldurarak çaldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binaya giren hırsız, kapı önündeki ayakkabıları poşete doldurarak çaldı.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde bir apartmana giren hırsız, katlarda kapı önünde bulunan ayakkabıları bir poşete doldurup kayıplara karıştı.

O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızıltepe Mardin Güvenlik Güvenlik Kamerası Hırsızlık 3. Sayfa Haberler

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