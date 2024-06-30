Mardin'de askeri alayın tepesinde yangın çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde askeri alayın tepesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde askeri alayın tepesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN