DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Mardin'de Asayiş Uygulaması: Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Mardin'de Asayiş Uygulaması: Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında toplam 14 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Mardin'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 14 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uygulamalar kapsamında ilçede belirlenen 5 ayrı noktada sabit ve hareketli denetimler yapıldı. Toplam 17 ekibin görev aldığı çalışmalarda 3 bin 393 kişi sorgulanarak kontrol edildi.

Denetimlerde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından hakkında toplam 14 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 610 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 7 sürücüye idari para cezası uygulandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi

Suikast itirafı gündem yaratmıştı, yeni detaylar ortaya çıktı
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.