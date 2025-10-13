Haberler

Mardin'de Asayiş Operasyonları: 55 Suçlu Yakalandı

Mardin'de yapılan asayiş operasyonları sonucu, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik yürütülen çalışmalarda, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi ağır suçlardan da sabıkalı olanlar tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Son bir haftada yapılan çalışmalarda aralarında 2 firari hükümlünün de bulunduğu ve çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 'dolandırıcılık' suçundan 11 yıl 8 ay 11 gün hapis cezası ve 'hırsızlık' suçundan 8 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra, kasten yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti ve silahlı terör örgütüne üye olma gibi suçlardan aranan kişiler de yer aldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
