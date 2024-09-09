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Mardin'de armut yüklü tır alevlere teslim oldu

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Mardin' de seyir halinde yanan tır, kullanılamaz hale geldi. Olay, Kızıltepe-Nusaybin Yolu üzeri Kumlu Mahalle'sinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, plakası belirlenemeyen armut yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mardin'de armut yüklü tır alevlere teslim oldu

MARDİN - Mardin' de seyir halinde yanan tır, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kızıltepe- Nusaybin Yolu üzeri Kumlu Mahalle'sinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, plakası belirlenemeyen armut yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızıltepe Nusaybin İtfaiye 3-sayfa Güncel Mardin Yaşam

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