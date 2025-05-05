Mardin'de Arazi Kavgasının Firari Şüphelisi Yakalandı

Mardin'de geçen yıl yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasının firari şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçen yıl 25 Temmuz'da Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin izini süren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapsamlı bir operasyon başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN