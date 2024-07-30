Mardin'de arazi kavgasında 2 kişi öldü, 9 şüpheli tutuklandı

Mardin'de 2 kişinin öldürüldüğü arazi kavgasında gözaltına alınan 27 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Olay, 25 Temmuz günü akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Ayaz Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan silahlı kavgada H.Ş.A. (65) ve A.A. (50) hayatını kaybederken, M.N.A. (41) ve A.Ö. (53) yaralanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde 27 şüpheli gözaltına alınırken 15'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. - MARDİN