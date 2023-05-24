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Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü: 4'ü ağır 11 yaralı

Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü: 4'ü ağır 11 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kırsal Boyaklı Mahallesi'ne bağlı Sırt mezrasında, arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örülmesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan iki aile arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. İki ailenin fertleri arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4'ü ağır, 11 kişi yaralandı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, M.K. (21), A.A. (22), F.A. (45) ve N.A.'nın (45) durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kavga sonrası yeni bir kavganın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Mardin 3. Sayfa Haberler

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