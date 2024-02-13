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Mardin'de Aranan Şüphelilerden 15'i Tutuklandı

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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 62 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mardin Tutuklama Güvenlik Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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