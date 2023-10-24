Mardin'de aranan hükümlü yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu ticaretinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Nusaybin Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Mardin İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ile Nusaybin JASAT tarafından nitelikli aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.C. (23) isimli şahıs yapılan istihbari çalışma ve takip neticesinde yakalanmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık olaylarının engellenmesine ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - MARDİN