Mardin'de Araç Hırsızlığına Karışan 3 Zanlı Tutuklandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, ilçede gerçekleşen 6 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürütüyor.
Mardin'in Artuklu ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede araçlardan yapılan 6 hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - MARDİN