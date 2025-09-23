Mardin'de Apartmanın Önündeki Bisikletler Çalındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın önüne bırakılan bisikletler çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, TOKİ Mahallesi'nde bir apartmanın girişine bırakılan 2 bisiklet kimliği belirsiz iki çocuk tarafından çalındı. Bisikletleri alan şüpheliler kısa sürede kayıplara karıştı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MARDİN