Mardin'de Apartmanın Önündeki Bisikletler Çalındı

Mardin'de Apartmanın Önündeki Bisikletler Çalındı
Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın önüne bırakılan bisikletler, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle çalındı. İki çocuk tarafından alınan bisikletler kısa sürede kayboldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın önüne bırakılan bisikletler çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, TOKİ Mahallesi'nde bir apartmanın girişine bırakılan 2 bisiklet kimliği belirsiz iki çocuk tarafından çalındı. Bisikletleri alan şüpheliler kısa sürede kayıplara karıştı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
