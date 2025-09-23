Mardin'de Apartmanın Önündeki Bisikletler Çalındı
Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın önüne bırakılan bisikletler, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle çalındı. İki çocuk tarafından alınan bisikletler kısa sürede kayboldu.
Edinilen bilgilere göre, TOKİ Mahallesi'nde bir apartmanın girişine bırakılan 2 bisiklet kimliği belirsiz iki çocuk tarafından çalındı. Bisikletleri alan şüpheliler kısa sürede kayıplara karıştı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa