Mardin'de annesinin mezarında kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde annesinin mezarında bulunan ağacı budamak isteyen M.E.Y. kestiği ağacın üzerine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'de annesinin mezarında kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Olay, Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin mezarında bulunan ağacı budamak isteyen M.E.Y. kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybeden M.E.Y.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN