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Mardin'de Anne ve 5 Çocuk Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen anne ve çocuklarının tedavileri devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne ve 5 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Alınan bilgilere göre, ilçenin merkez Bahçelievler Mahallesi'nde sabah saatlerinde işe giden adam, eşini arayıp cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, evde anne G.K., çocukları L.K., H.K., C.K. M.K. ve E.R.K.'yi baygın halde buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede anne ve çocuklarının kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirledi. Aile fertlerinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Kızıltepe Mardin Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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