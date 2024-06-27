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Mardin'de anız yangınında yüzlerce dönüm alan kül oldu

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Mardin'in Derik ilçesinde çıkan anız yangınında yüzlerce dönümlük alan kül oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Mardin'in Derik ilçesinde anız yangınında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Dumanlı, Pınarcık ve Söğütözü mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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