Mardin'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Kızıltepe ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, Kızıltepe'ye bağlı Sürekli Mahallesi yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavga dönüştü. Kavgada S.S. (33), B.D. (66), A.D. (21) ve O.D. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

