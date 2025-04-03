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Mardin'de Akaryakıt Doldurulan Tırda Yangın: 2 Yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt doldurulduğu sırada çıkan yangında iki tır yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında sürücüler yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de akaryakıt doldurulan iki tır alev alev yandı: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt doldurulduğu esnada iki tırda çıkan yangında sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yukarıazıklı Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen iki tır akaryakıt doldurulurken alev aldı. Çıkan yangında sürücüler S.D. ve M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Alevlere teslim olan tırlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİHDİ AYDOĞAN - 3.Sayfa
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