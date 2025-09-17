Haberler

Mardin'de Aile Hekimi Darp Edildi

Mardin'de Aile Hekimi Darp Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde görevli aile hekimi Dr. Baran Şeşen, hasta yakını tarafından darp edildi. Olayın ardından Dr. Şeşen hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde görev yapan aile hekimi, hasta yakını tarafından darp edildi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artukbey Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimliği biriminde görevli Dr. Baran Şeşen'in odasına, annesi için kan veren bir kişinin yakını geldi. Tahlil sonuçlarını öğrenmek isteyen hasta yakınına, merkezin A sınıfı olması nedeniyle önce tıbbi sekreterden sıra alması gerektiği hatırlatıldı. Bunun üzerine öfkelenen hasta yakını, hakaret ve küfür ederek merkezden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar geri dönen kişi, Dr. Şeşen'e saldırarak darp etti. Yaralanan hekim, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dr. Şeşen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler güçlükle ikna etti

Her şey kızlarının önünde oldu! Kimse ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşgal altındaki Gazze'de korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı

Korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.