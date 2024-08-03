Mardin'de Abart Egzoz ve Yüksek Ses Müzik Denetimleri

Mardin'de abart egzoz ve yüksek ses müzikle sokaklarda rahatsızlık veren sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 567 sürücüye idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler şehrin en işlek caddelerinden olan Vali Ozan Caddesi ve 1. Cadde de abartı egzoz, araçta yüksek sesle müzik yayını, havalı korna gibi çevreye rahatsızlık veren davranışları önlemek için denetimler gerçekleştirdi.

Haziran ve Temmuz aylarında yapılan trafik denetimlerinde ekiplerce durdurulan 12 araç sürücüsüne abartı egzoz kullanmaktan, 555 araç sürücüsüne ise yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık vermekten toplam 567 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapıldı. - MARDİN