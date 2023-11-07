Mardin'de 91 yaşındaki adamın öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşanan olayda 91 yaşındaki bir adam silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde 91 yaşındaki adamın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam 22.00 sıralarında ilçenin kırsal Yemişli Mahallesi'nde Gevriye Akgüç (91), silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin şüpheliler İ.A., İ.A. ve Ş.A., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Akgüç'ün Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınları tarafından İstanbul'da defnedileceği öğrenildi. - MARDİN