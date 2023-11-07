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Mardin'de 91 yaşındaki adam evinin önünde öldürüldü

Mardin'in Midyat ilçesinde 91 yaşındaki adam, evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 5 kurşunla öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.