Mardin'de 9 mahalle ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyon nedeniyle 9 mahalle ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı, operasyonun tamamlanmasının ardından sabah saat 09.30'da kaldırıldı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasanının operasyonun tamamlanmasıyla kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerinde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla operasyon icra edildi. Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 04.00'ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli Mahalleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 09.30 itibarı ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" denildi.