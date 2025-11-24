Haberler

Mardin'de 80 Firari Suçlu Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 80 kişiyi yakalayarak, toplumun güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.

Mardin'de polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan toplam 80 kişinin yakalandığı belirtildi. Yakalananlar arasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 24 gün, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan ise 10 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de bulunuyor. Operasyonlarda ayrıca yağma, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi suçlardan aranan şahıslar da gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli görevleri arasında bulunduğunu belirterek, vatandaşların şüpheli durumları veya bilgi sahibi oldukları olayları emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri çağrısında bulundu. Yapılan ihbarların gizlilik esaslarına uygun şekilde değerlendirildiği kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.