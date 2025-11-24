Mardin'de 80 Firari Suçlu Yakalandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.

Mardin'de polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan toplam 80 kişinin yakalandığı belirtildi. Yakalananlar arasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 24 gün, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan ise 10 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de bulunuyor. Operasyonlarda ayrıca yağma, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi suçlardan aranan şahıslar da gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli görevleri arasında bulunduğunu belirterek, vatandaşların şüpheli durumları veya bilgi sahibi oldukları olayları emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri çağrısında bulundu. Yapılan ihbarların gizlilik esaslarına uygun şekilde değerlendirildiği kaydedildi. - MARDİN