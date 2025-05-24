Mardin'de 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Mardin'de 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Mardin'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

MARDİN - Mardin'de 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesinde bulunan Çınaraltı Apartmanının çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - 3.Sayfa
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