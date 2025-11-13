Mardin'de 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Midyat ilçesinde durdurulan bir araçta 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN