Mardin'de 7 Bin 900 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyonda 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Midyat ilçesinde durdurulan bir araçta 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
