Mardin'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Suriye'den yasa dışı yollarla Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin getirdiği kişilere adli işlem başlatıldı.
Suriye'den Mardin'in Kızıltepe ilçesine yasa dışı yollarla geldiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş sağlayan 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenleri getirdiği tespit edilen 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan 6 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri devam ediyor. - MARDİN