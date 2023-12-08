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Mardin'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

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Suriye'den yasa dışı yollarla Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin getirdiği kişilere adli işlem başlatıldı.

Suriye'den Mardin'in Kızıltepe ilçesine yasa dışı yollarla geldiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş sağlayan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenleri getirdiği tespit edilen 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan 6 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızıltepe Suriye Mardin Göçmen Kaçakçılık 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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