Mardin'de 57 Şüpheli Gözaltına Alındı, 8'i Tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranması olup gözaltına alınan 57 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslar arasında karşılıksız çekten 44 yıl 4 ay 9 gün ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten 5 yıl hapis cezası olan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN