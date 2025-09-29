Haberler

Mardin'de 57 Firari Suçlu Yakalandı

Mardin'de yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 57 firari suçlu yakalandı. Yakalanan kişiler arasında ağır suçlardan hüküm giymiş olanlar da bulunuyor.

Mardin'de polis ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 57 firari suçlu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 57 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, "kasten adam öldürme" suçundan 28 yıl 4 ay, "hırsızlık" suçundan ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan kişiler de bulunuyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
