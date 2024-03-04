Mardin'de 51 şüpheliden 12'si tutuklandı

Mardin'de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda yakalanan 51 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı. - MARDİN