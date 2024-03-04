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Mardin'de 51 şüpheliden 12'si tutuklandı

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Mardin'de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda yakalanan 51 şüpheliden 12'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mardin'de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda yakalanan 51 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Mardin Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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