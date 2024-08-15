Mardin'de 50 Liralık Otopark Kavgası: 9 Kişi Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 50 liralık otopark ücreti nedeniyle dün akşam başlayan kavga, sabah da devam etti. 9 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi 1. Cadde'de iki grup arasında 50 lira yüzünden çıkan otopark kavgası, sabah Yenişehir Mahallesi'nde devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Meydan muharebesine dönen kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası ve vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN