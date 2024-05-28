Üye Girişi
Haberler

Mardin'de 50 Dönümlük Buğday Tarlası Yangında Küle Döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaklaşık 50 dönüm ekili buğday tarlası çıkan yangın sonucu küle döndü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaklaşık 50 dönüm ekili buğday tarlası çıkan yangın sonucu küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Yukarı Hatunlu Mahallesi'nde elektrik tellerinin kopmasıyla çıkan yangın, 50 dönümlük buğdayı küle çevirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Artuklu Mardin Tarım 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

 Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

 Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title