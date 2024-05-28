Mardin'de 50 Dönümlük Buğday Tarlası Yangında Küle Döndü

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaklaşık 50 dönüm ekili buğday tarlası çıkan yangın sonucu küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Yukarı Hatunlu Mahallesi'nde elektrik tellerinin kopmasıyla çıkan yangın, 50 dönümlük buğdayı küle çevirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - MARDİN