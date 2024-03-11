Mardin'de 48 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Mardin'de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda yakalanan 48 şüpheliden 13'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Mardin'de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda yakalanan 48 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı. - MARDİN