Mardin'de 48 Aranan Kişi Polis Operasyonuyla Yakalandı

Mardin'de haklarında arama kaydı bulunan 48 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 48 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "hırsızlık" suçlarından 22 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi ile "dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahısların da olduğu belirtildi. Ayrıca, yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan aranan kişilerin de yakalandığı öğrenildi.

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi. - MARDİN