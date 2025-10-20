Haberler

Mardin'de 47 Suçlu Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de gerçekleştirilen polis operasyonlarında, arama kararı olan 47 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık gibi suçlardan ceza almış kişiler de bulunuyor.

Mardin'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 47 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13-19 Ekim 2025 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 47 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile "kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 kişi de yer aldı. Ayrıca, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve hırsızlık gibi suçlardan aranan çok sayıda kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

Açıklamada, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamanın en öncelikli görevleri arasında yer aldığını vurgulayarak, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda Emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu. Yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.