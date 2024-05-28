Mardin'de 44 şüpheliden 10'u tutuklandı
Mardin'de yapılan çalışmalarda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 şüpheliden 10'u tutuklandı. Yakalanan şüpheliler arasında uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından arananlar da bulunuyor.
Mardin'de aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanan 44 şüpheliden 10'u tutuklandı.
20-26 Mayıs'ta aranan suçluların yakalanması için yapılan çalışmalarda 44 şahıs yakalandı. Aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan "8 yıl 8 ay" ve "Hırsızlık" suçundan " 6 yıl 2 ay" hapis cezası bulunan 2 zanlının da bulunduğu 44 şüpheliden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
Yılbaşından bu yana 964 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara sevk eden Mardin Emniyet Müdürlüğü; firari suçluların sokaklarda dolaşmasını engellemek için sene başından bu yana çalışmalarını artırarak sürdürüyor. - MARDİN