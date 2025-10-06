Haberler

Mardin'de 41 Firari Suçlu Yakalandı

Mardin'de gerçekleştirilen polis operasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 41 şahıs yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında uyuşturucu suçundan ceza almış bir kişi de var.

Mardin'de polis ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 41 firari suçlu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 41 şahıs gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da olduğu öğrenildi. - MARDİN

