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Mardin'de 36 şüpheli tutuklandı

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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 36 şüpheli tutuklandı.

Mardin'de farklı suçlardan gözaltına alınan 64 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda,64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 36'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; "yağma ve uyuşturucu ticareti yapma " suçundan "11 yıl 8 ay" ve kasten öldürme suçundan suçundan "12 yıl 2 ay" hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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