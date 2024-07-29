Mardin'de 36 şüpheli tutuklandı

Mardin'de farklı suçlardan gözaltına alınan 64 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda,64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 36'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; "yağma ve uyuşturucu ticareti yapma " suçundan "11 yıl 8 ay" ve kasten öldürme suçundan suçundan "12 yıl 2 ay" hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN