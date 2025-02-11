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Mardin'de 31 Yıl Kesinleşmiş Ceza ile Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'de 31 Yıl Kesinleşmiş Ceza ile Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
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Mardin'de, hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, 7 ayrı suçtan yakalanarak tutuklandı. Elde edilen bulgular arasında uyuşturucu madde de bulundu.

Mardin'de 7 ayrı suç 14 ayrı dosyadan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık, basit yaralama, mala zarar verme suçları olmak üzere 7 ayrı suç 14 ayrı dosyadan aranan şahıs gözaltına alındı. Hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın üzerinden 0,75 gram metanfetamin ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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