Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi Mardin'in Nusaybin kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin'in Nusaybin kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce icra edilen müşterek faaliyetler neticesinde, Nusaybin kırsalında İHA, SİHA, yakın hava desteği; JÖH, PÖH ve GK unsurlarıyla yapılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Mardin Valiliği, Nusaybin kırsalında operasyon yürütüleceğini ve sokağa çıkma yasağını duyurmuştu. - MARDİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mardin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Nusaybin Mardin 3. Sayfa Haberler

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