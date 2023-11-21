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Mardin'de 250 kilogram skunk ele geçirildi

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Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 250 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 250 kilogram skunk ele geçirildi

MARDİN - Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 250 kilogram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 250 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mardin Tutuklama Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Haberler

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