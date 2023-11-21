Mardin'de 250 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 250 kilogram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince yapılan çalışmada, Mardin üzerinden büyükşehirlere uyuşturucu sevkiyatına hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 2 adrese yapılan baskında 7 şüpheli yakalanırken, aramalarda 270 kilo 700 gram skunk ile 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa