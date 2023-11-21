Mardin'de 250 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince yapılan çalışmada, Mardin üzerinden büyükşehirlere uyuşturucu sevkiyatına hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 2 adrese yapılan baskında 7 şüpheli yakalanırken, aramalarda 270 kilo 700 gram skunk ile 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.